Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире в Майами, уступив Лоренцо Музетти
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Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга спортсмен уступил представителю Италии Лоренцо Музетти. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу итальянца.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
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Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Сафиуллин сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Музетти четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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