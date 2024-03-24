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Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире в Майами, уступив Лоренцо Музетти

Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире в Майами, уступив Лоренцо Музетти
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Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга спортсмен уступил представителю Италии Лоренцо Музетти. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу итальянца.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Сафиуллин сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Музетти четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Турнирная сетка турнира в Майами
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