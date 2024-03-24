«Я выросла в этом месте». Гауфф — об участии на турнире в Майами

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, прокомментировала победу в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она обыграла лаки-лузера соревнований, 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

«Я очень рада быть здесь, в Южной Флориде. Я выросла в этом месте. У меня много родственников здесь. Очень приятно играть перед ними и перед болельщиками», — сказала Гауфф в послематчевом интервью на корте.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.