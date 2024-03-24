Видеообзор сенсационной победы Марожана над Руне на турнире в Майами

Сегодня, 24 марта, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). 57-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан уверенно вышел в третий круг соревнований, обыграв седьмую ракетку мира, представителя Дании Хольгера Руне. Матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Фабиан Марожан – Хольгер Руне в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Даниил Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).