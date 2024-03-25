Видеообзор победы Димитрова над Табило в матче второго круга турнира в Майами

Сегодня, 24 марта, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). 12-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг соревнований, обыграв 44-ю ракетку мира, представителя Чили Алехандро Табило. Матч закончился со счётом 6:7, 7:6, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Григор Димитров – Алехандро Табило в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Даниил Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).