Медведев — Норри: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 25 марта, в Майами (США) состоится матч третьего круга «Мастерса», в котором за победу поборется четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев. Его соперником будет 31-я ракетка мира из Великобритании Кэмерон Норри. Встреча поставлена последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 3:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Кэмерона Норри за выход в четвёртый круг «Мастерса» в Майами.
Ранее теннисисты играли друг с другом дважды. В обеих прошедших встречах — во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) в 2019 году и в финале турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) в 2022 году — уверенную победу в двух сетах одерживал Даниил Медведев.
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