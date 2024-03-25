Аванесян разгромно проиграла Коллинз и завершила участие на турнире в Майами

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге она разгромно проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Аванесян сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Коллинз встретится с румынкой Сораной Кырстей.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.