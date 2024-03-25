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Элина Аванесян — Даниэль Коллинз 1:6, 2:6, кто победил, результат турнира в Майами 24 марта

Аванесян разгромно проиграла Коллинз и завершила участие на турнире в Майами
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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге она разгромно проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 2:6.

Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 01:20 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Аванесян сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Коллинз встретится с румынкой Сораной Кырстей.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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