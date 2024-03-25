Аванесян разгромно проиграла Коллинз и завершила участие на турнире в Майами
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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге она разгромно проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 2:6.
Майами (ж). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 01:20 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Аванесян сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Коллинз встретится с румынкой Сораной Кырстей.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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