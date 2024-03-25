Свёнтек обыграла Носкову и встретится с Александровой в 1/8 финала турнира в Майами

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла 1/8 финала турнира в Майами, обыграв в трёхсетовом матче представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 41 минуту. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Носковой семь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Свёнтек встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.