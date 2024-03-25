Турнир WTA-1000 в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований
На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в ночь с 24 на 25 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.
В следующий раунд пробилась россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Турнир покинули российские теннисистки Дарья Касаткина и Элина Аванесян.
Результаты некоторых матчей игрового дня 25 марта:
- Сорана Кырстя (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:2;
- Кори Гауфф (США) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:0;
- Екатерина Александрова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3;
- Джессика Пегула (США) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:4;
- Каролин Гарсия (Франция) — Наоми Осака (Япония) — 7:6, 7:5;
- Даниэль Коллинз (США) — Элина Аванесян (Россия) — 6:1, 6:2;
- Ига Свёнтек (Польша) — Линда Носкова (Чехия) — 6:7, 6:4, 6:4.
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