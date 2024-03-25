Турнир WTA-1000 в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований

На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в ночь с 24 на 25 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.

В следующий раунд пробилась россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая соотечественницу Анастасию Павлюченкову. Турнир покинули российские теннисистки Дарья Касаткина и Элина Аванесян.

Результаты некоторых матчей игрового дня 25 марта: