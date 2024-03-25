Гарсия прокомментировала победу над Осакой в матче турнира в Майами

27-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о победе над представительницей Японии Наоми Осакой в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу французской спортсменки.

«Это был хороший матч. В последнее время я стабильна в психологическом плане и с оптимизмом смотрю на свою игру. Я уверена в том, что делаю, и полностью предана делу. Мы знаем, что теннис по-прежнему здесь и что я хорошо играю. Этот матч показал, что я способна настраиваться на игру и демонстрировать хороший теннис. Теперь нужно идти шаг за шагом, сохранять оптимизм после ошибок и не расстраиваться», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

За выход в четвертьфинал соревнований Каролин Гарсия поборется с третьей ракеткой мира из США Кори Гауфф.