Гарсия прокомментировала победу над Осакой в матче турнира в Майами

27-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о победе над представительницей Японии Наоми Осакой в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу французской спортсменки.
«Это был хороший матч. В последнее время я стабильна в психологическом плане и с оптимизмом смотрю на свою игру. Я уверена в том, что делаю, и полностью предана делу. Мы знаем, что теннис по-прежнему здесь и что я хорошо играю. Этот матч показал, что я способна настраиваться на игру и демонстрировать хороший теннис. Теперь нужно идти шаг за шагом, сохранять оптимизм после ошибок и не расстраиваться», — приводит слова Гарсии L'Equipe.
За выход в четвертьфинал соревнований Каролин Гарсия поборется с третьей ракеткой мира из США Кори Гауфф.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
- 25 марта 2024
-
16:59
-
16:53
-
16:48
-
15:55
-
15:09
-
14:20
-
12:52
-
12:33
-
12:02
-
11:38
-
09:58
-
09:47
-
09:23
-
09:09
-
08:34
-
07:31
-
07:08
-
07:03
-
06:40
-
06:31
-
06:14
-
04:55
-
04:29
-
02:32
-
02:05
-
01:11
-
01:00
-
00:30
-
00:01
- 24 марта 2024
-
23:41
-
23:32
-
23:22
-
22:32
-
22:31
-
22:02