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Гарсия прокомментировала победу над Осакой в матче турнира в Майами

Гарсия прокомментировала победу над Осакой в матче турнира в Майами
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27-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о победе над представительницей Японии Наоми Осакой в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу французской спортсменки.

«Это был хороший матч. В последнее время я стабильна в психологическом плане и с оптимизмом смотрю на свою игру. Я уверена в том, что делаю, и полностью предана делу. Мы знаем, что теннис по-прежнему здесь и что я хорошо играю. Этот матч показал, что я способна настраиваться на игру и демонстрировать хороший теннис. Теперь нужно идти шаг за шагом, сохранять оптимизм после ошибок и не расстраиваться», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

За выход в четвертьфинал соревнований Каролин Гарсия поборется с третьей ракеткой мира из США Кори Гауфф.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 22:50 МСК
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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