Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — Серундоло: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Майами

Хачанов — Серундоло: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 марта, состоится матч третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (21-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Франсиско Серундоло в третьем круге турнира в Майами.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:00 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов ведёт по личным встречам с Серундоло со счётом 2-0. Россиянин выиграл в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году, а в прошлом году победил в Майами, в четвертьфинале — 6:3, 6:2. Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android