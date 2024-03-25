Хачанов — Серундоло: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Майами

Сегодня, 25 марта, состоится матч третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (21-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Франсиско Серундоло в третьем круге турнира в Майами.
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Хачанов ведёт по личным встречам с Серундоло со счётом 2-0. Россиянин выиграл в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году, а в прошлом году победил в Майами, в четвертьфинале — 6:3, 6:2. Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.
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