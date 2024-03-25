Анна Калинская — Мария Саккари: текстовая трансляция матча 1/8 финала турнира в Майами

Сегодня, 25 марта, состоится матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с представительницей Греции Марией Саккари (девятая ракетка мира). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Мария Саккари в четвёртом круге турнира в Майами.
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Саккари ведёт по личным встречам с Калинской со счётом 1-0. Прошлая встреча спортсменок во втором круге Кубка Кремля 2021 года завершилась отказом россиянки. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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