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Анна Калинская — Мария Саккари: текстовая трансляция матча 1/8 финала турнира в Майами

Анна Калинская — Мария Саккари: текстовая трансляция матча 1/8 финала турнира в Майами
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Сегодня, 25 марта, состоится матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с представительницей Греции Марией Саккари (девятая ракетка мира). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Мария Саккари в четвёртом круге турнира в Майами.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:00 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
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Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Саккари ведёт по личным встречам с Калинской со счётом 1-0. Прошлая встреча спортсменок во втором круге Кубка Кремля 2021 года завершилась отказом россиянки. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка соревнований
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