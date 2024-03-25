Янкович: быть лучшей в мире — это подвиг, а ТБШ может выиграть и 50-й номер рейтинга

Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Елена Янкович заявила, что не променяла бы звание первой ракетки мира на титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Никогда. Стать первой ракеткой мира — это самое большое достижение в теннисе. Я мечтала об этом в детстве. Быть лучшей в мире — это настоящий подвиг, а турнир «Большого шлема» может выиграть и 50-й или 100-й теннисист в мире.

Конечно, я бы хотела выиграть какой-нибудь «Шлем». Но чаще всего мне мешала Жюстин Энен. В матчах с ней я много раз была близка к победе, но она всегда выходила триумфатором», — сказала Янкович в интервью Sport Klub.

Отметим, что Янкович лишь один раз в своей карьере выходила в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2008 году в матче за титул US Open сербская теннисистка уступила Серене Уильямс со счётом 4:6, 5:7.