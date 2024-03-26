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Екатерина Александрова прокомментировала сенсационную победу над Игой Свёнтек

Екатерина Александрова прокомментировала сенсационную победу над Игой Свёнтек
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16-я ракетка мира Екатерина Александрова высказалась о победе над первой ракеткой мира Игой Свёнтек (6:4, 6:2) и выходе в четвертьфинал турнира в Майами.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против неё. Я просто выходила на корт и старалась сделать всё, что в моих силах. Думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова Александровой The Tennis Letter в соцсети Х (ранее твиттер).

В следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джесикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта.

На своём пути Александрове также обыграла хорватку Донну Векич (6:3, 6:4) и россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 3:6, 6:3)

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.

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