Реакция Александровой после победы над Свёнтек на турнире в Майами

16-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA-1000 в Майами. В четвёртом круге россиянка со счётом 6:4, 6:2 сенсационно обыграла первую ракетку мира полячку Игу Свёнтек.

После окончания встречи российская теннисистка эмоционально отреагировала на победу над именито оппоненткой.

Фото: Скрин из трансляции

Фото: Скрин из трансляции

Фото: Скрин из трансляции

Напомним, что следующем раунде Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джесикой Пегулой. Встреча состоится 27 марта. Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.