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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты 7 игрового дня, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Майами: результаты 7 игрового дня, сетка соревнований
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С 25 на 26 марта прошли восемь матчей в рамках 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами:

В первом матче 25-я ракетка мира Анна Калинская снялась с турнира из-за проблем со здоровьем и получила техническое поражение от 9-й ракетки мира представительницы Греции Марии Сакккари.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 18:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Во втором матче 68-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 7:6. В рамках встречи Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 19:45 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В третьем матче Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 7:6 и вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 21:15 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

32-я ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко оказалась сильнее 30-й ракетки мира американки Кэйти Бултер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф сенсационно проиграла в 1/8 финала турнира в Майами 27-й ракетке мира француженки Каролине Гарсии со счётом 3:6, 6:1, 2:6. В рамках поединка Гарсия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

В шестом матче 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз уверенно переиграла 24-ю ракетку мира румынку Сорану Кырстя. Встреча длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 00:40 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

В предпоследнем мачте игривого дня пятая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Эмму Наварро со счётом 7:6, 6:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В заключительном матче игрового дня случилась ещё одна сенсационная победа. Россиянка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:2.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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