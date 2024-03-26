Турнир WTA-1000 в Майами: результаты 7 игрового дня, сетка соревнований

С 25 на 26 марта прошли восемь матчей в рамках 1/8 финала теннисного турнира WTA-1000 в Майами.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами:
В первом матче 25-я ракетка мира Анна Калинская снялась с турнира из-за проблем со здоровьем и получила техническое поражение от 9-й ракетки мира представительницы Греции Марии Сакккари.
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Во втором матче 68-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 7:6. В рамках встречи Путинцева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных.
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В третьем матче Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счётом 6:3, 7:6 и вышла в четвертьфинал турнира в Майами.
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32-я ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко оказалась сильнее 30-й ракетки мира американки Кэйти Бултер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф сенсационно проиграла в 1/8 финала турнира в Майами 27-й ракетке мира француженки Каролине Гарсии со счётом 3:6, 6:1, 2:6. В рамках поединка Гарсия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.
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В шестом матче 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз уверенно переиграла 24-ю ракетку мира румынку Сорану Кырстя. Встреча длилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
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В предпоследнем мачте игривого дня пятая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Эмму Наварро со счётом 7:6, 6:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Майами.
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В заключительном матче игрового дня случилась ещё одна сенсационная победа. Россиянка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:2.
- 26 марта 2024
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