Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор сенсационной победы Александровой над Игой Свёнтек на турнире в Майами

Видеообзор сенсационной победы Александровой над Игой Свёнтек на турнире в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала россиянка уверенно переиграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Александрова – Свёнтек в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTА.

Следующей соперницей Александровой будет теннисистка из США, пятая ракетка мира Джессика Пегула.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android