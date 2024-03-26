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Видеообзор сенсационной победы Александровой над Игой Свёнтек на турнире в Майами

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала россиянка уверенно переиграла первую ракетку мира Игу Свёнтек со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Александрова – Свёнтек в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTА.

Следующей соперницей Александровой будет теннисистка из США, пятая ракетка мира Джессика Пегула.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в прошлогоднем финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.