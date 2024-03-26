Музетти: мы с Алькарасом большие друзья, он вдохновляет меня

24-я ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти после победы над американцем Беном Шелтоном (17-й в рейтинге ATP) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США) поделился ожиданиями от встречи со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в следующем раунде соревнований.

«Матчи с ним всегда интересный вызов. Особенно для меня. Мы с ним большие друзья. Мы много раз встречались на корте. Карлос ведёт по личным встречам. Надеюсь, в этот раз я смогу победить. Очень жду возможности сыграть с ним. Карлос замечательный человек и отличный спортсмен, он вдохновляет меня. Надеюсь, я смогу выложиться на 100% и выиграть этот матч», — сказал Музетти после игры.

Матч четвёртого круга турнира в Майами Алькарас — Музетти состоится сегодня, 26 марта.