Роддик: что может помочь Музетти в матче с Алькарасом? Возможно, молитва

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о предстоящей встрече второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с итальянцем Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Что может помочь Музетти в матче с Алькарасом? Возможно, молитва, я не знаю. У меня нет никакого неуважения к Лоренцо, но когда Карлос во всеоружии, что можно сделать? Алькарас может играть через тебя, может играть вокруг тебя, может заставить тебя двигаться. Я просто не знаю, что может противопоставить Музетти. Видимо, ему придётся рисковать. Собирается ли Лоренцо носиться три часа, отвечая на удары? Я так не думаю. Но в этом нет неуважения к нему, я просто впечатлён игрой Карлоса», — приводит слова Роддика Tennis Channel.