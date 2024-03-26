Медведев — Кёпфер: текстовая трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Сегодня, 26 марта, состоится матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Доминик Кёпфер в четвёртом круге турнира в Майами.

Медведев ведёт по личным встречам с Кёпфером со счётом 2-0. Оба предыдущих матча россиянин выиграл на US Open — в 1/8 финала в 2019 году по пути к финалу и в 1/32 финала по пути к титулу в 2021 году. Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев.