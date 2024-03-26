«Эмоции разные, но желание победить остаётся прежним». Медведев — о 350-й победе в карьере

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сравнил чувства от первой и 350-й победы в карьере.

«Если сравнить первую победу и 350-ю, то стремление выиграть перед матчем ничем не отличается. Но восприятие победы поменялось. Помню, в своём первом матче я выигрывал со счётом 5: во втором сете. Я весь дрожал, нервничал, думал: „Боже мой, я сейчас выиграю первый матч на уровне ATP“. Сейчас, когда я веду 5:1 я думаю: „Супер, у меня есть хорошее преимущество, осталось выиграть и отправиться отдыхать“. Эмоции разные, но желание победить остаётся прежним. Оно даёт мне продолжать работать», — сказал Медведев после матча.

Напомним, сегодня, 26 марта, Медведев одержал юбилейную 350-ю победу в спортивной карьере. Знаковое событие выпало на матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором Даниил встретился с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Медведев обыграл немецкого теннисиста со счётом 7:6, 6:0.