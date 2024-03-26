350-я победа в карьере! Медведев повесил «баранку» немцу и вышел в четвертьфинал Майами

Во вторник, 26 марта, на супертурнире в Майами (США) начались матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Открывали программу игрового дня на центральном корте прошлогодний чемпион соревнований российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Доминик Кёпфер.

Победитель US Open 2021 года, посеянный в Майами под четвёртым номером, на старте флоридского «Мастерса» уверенно расправился с венгром Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2). Затем Даниил в двух сетах закрыл представителя Великобритании Кэмерона Норри — 7:5, 6:1. При этом в поединке с последним россиянин допустил четыре двойные ошибки, а процент первой подачи был лишь 58.

«Я бы не сказал, что подача в игре с Норри была ужасной. Первая подача была довольно хорошей. Положительный момент первого сета заключается в том, что я почувствовал импульс, смог вернуться в игру, мне удалось перестроиться и выиграть сет, избежав тай-брейка. В матчах с Кэмероном не так-то просто играть у сетки. Мы в этом схожи, так что я был довольно осторожен, но, когда появился шанс, я его использовал. Я чувствую, что в этом году значительно улучшил этот аспект своей игры. Я очень этому рад», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Кёпфер, в свою очередь, провёл в Майами уже три встречи. В первом раунде Доминик одержал волевую победу над хозяином кортов Маркосом Гироном (4:6, 6:1, 6:4). Во втором круге немец спокойно обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:3, 6:2), а в 1/16 финала неожиданно сломил сопротивление грозного француза Уго Умбера со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Отметим, что Медведев и Кёпфер до сегодняшнего дня играли в официальных поединках уже дважды. Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Даниила. Оба предыдущих матча он выиграл на US Open — в 1/8 финала в 2019 году по пути к финалу и в 1/32 финала по пути к титулу в 2021-м.

Первая партия нового очного противостояния россиянина и немца прошла в очень упорной и вязкой борьбе, в игре было много затяжных розыгрышей. Четвёртая ракетка мира сделал брейк уже в напряжённом третьем гейме, однако не сумел удержать его — 2:2. Далее теннисисты чётко контролировали свои подачи, не давая друг другу добраться даже до брейк-пойнта. В итоге исход сета определялся на тай-брейке. На нём Доминик вёл со счётом 4:0, но россиянин включился в нужный момент и вырвал победу. Немец впереди по ударам навылет — 16:12, но и невынужденных ошибок у него было больше — 17:15.

Во второй партии борьбы и вовсе не получилось. На корте у Кёпфера не выходило практически ничего. Перевес Даниила уже был ощутимым. Представитель Германии старался, у него периодически проходили неплохие удары, но физически чемпион US Open 2021 года был лучше готов, раскладывал соперника по углам и добился заслуженной победы со счётом 7:6, 6:0. Эта победа стала для Медведева 350-й в карьере. За выход в полуфинал Майами 28-летний уроженец Москвы сразится с победителем пары Каспер Рууд — Николас Харри.

Супертурнир в Майами завершится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».