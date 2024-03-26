«Екатерина провела лучший матч в карьере». Чесноков — о победе Александровой над Свёнтек

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал сенсационную победу российской теннисистки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Игой Свёнтек в рамках турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.
«Это неожиданная победа, настоящая сенсация. Очень хорошая победа, Александрова потрясающие играла, постоянно держала Свёнтек в напряжении, а она не любят играть против тех, кто оказывает на нее давление. Она предпочитает играть против тех, кто дает ей время на принятие решения. Александрова провела, возможно, лучший матч в своей карьере и заслуженно прошла дальше», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.
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Следующей соперницей Александровой будет теннисистка из США, пятая ракетка мира Джессика Пегула.
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