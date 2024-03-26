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«Екатерина провела лучший матч в карьере». Чесноков — о победе Александровой над Свёнтек

«Екатерина провела лучший матч в карьере». Чесноков — о победе Александровой над Свёнтек
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал сенсационную победу российской теннисистки Екатерины Александровой над первой ракеткой мира Игой Свёнтек в рамках турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился со счётом 6:4, 6:2.

«Это неожиданная победа, настоящая сенсация. Очень хорошая победа, Александрова потрясающие играла, постоянно держала Свёнтек в напряжении, а она не любят играть против тех, кто оказывает на нее давление. Она предпочитает играть против тех, кто дает ей время на принятие решения. Александрова провела, возможно, лучший матч в своей карьере и заслуженно прошла дальше», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Майами (ж). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 03:45 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Следующей соперницей Александровой будет теннисистка из США, пятая ракетка мира Джессика Пегула.

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