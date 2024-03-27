Рыбакина вышла в полуфинал WTA-1000 в Майами, переиграв Саккари
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами, на котором посеяна под четвёртым номером. В четвертьфинале Рыбакина победила в трёх сетах девятую в мировой классификации и имеющую восьмой посев на турнире Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 03:10 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
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|6 4
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Рыбакиной восемь подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Саккари выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и выиграла три брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, находящейся сейчас на 32-м месте в рейтинге WTA.
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