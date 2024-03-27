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Мария Саккари — Елена Рыбакина 5:7, 7:6, 4:6, кто победил, результат матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами 27 марта

Рыбакина вышла в полуфинал WTA-1000 в Майами, переиграв Саккари
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами, на котором посеяна под четвёртым номером. В четвертьфинале Рыбакина победила в трёх сетах девятую в мировой классификации и имеющую восьмой посев на турнире Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 03:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 4 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Рыбакиной восемь подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Саккари выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и выиграла три брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, находящейся сейчас на 32-м месте в рейтинге WTA.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Майами
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