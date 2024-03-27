Рыбакина вышла в полуфинал WTA-1000 в Майами, переиграв Саккари

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами, на котором посеяна под четвёртым номером. В четвертьфинале Рыбакина победила в трёх сетах девятую в мировой классификации и имеющую восьмой посев на турнире Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Рыбакиной восемь подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Саккари выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и выиграла три брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, находящейся сейчас на 32-м месте в рейтинге WTA.