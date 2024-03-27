Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Майами

Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе над девятой ракеткой мира спортсменкой из Греции Марией Саккари в четвертьфинале теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Встреча длилась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4.

«У меня нет слов, потому что я очень устала. Очень рада победе. Это была такая тяжелая битва. Мы играли раньше, и всё было точно так же. Я счастлива, что мне удалось победить. Мне немного повезло с новыми мячами, было легче подавать. Теперь мне нужно восстановиться», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

В полуфинале Рыбакина сыграет с 32-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Матч состоится 28 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.