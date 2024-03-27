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Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Гораном Иванишевичем

Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Гораном Иванишевичем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Вайдой искали нечто новое для нашего дуэта. Фактически, работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в мировом рейтинге, рекорды и победы на турнирах «Большого шлема».

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили падения и взлёты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за всё, мой друг. Люблю тебя», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

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