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Алькарас: Димитров — сильный соперник, наша последняя встреча завершилась моим поражением

Алькарас: Димитров — сильный соперник, наша последняя встреча завершилась моим поражением
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о болгарском спортсмене Григоре Димитрове в преддверии личной встречи в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Последняя наша встреча с Григором завершилась моим поражением. Это было в Шанхае. Я знаю, что он действительно талантливый теннисист, очень сильный соперник. Но я постараюсь показать свою лучшую игру и одержать победу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в 1/8 финала Алькарас одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:3, а Димитров одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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