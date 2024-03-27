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Григор Димитров – Хуберт Хуркач 3:6 6:3 7:6 (7:3), победил Димитров, результат матча в Майами 27 марта

Определился соперник Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Майами
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Определился соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал болгарский теннисист, 12-я ракетка мира Григор Димитров.

В матче четвёртого круга Димитров обыграл девятую ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 00:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 3
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. Димитров девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Хуркача восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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