Димитров: Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Я с нетерпением жду этого матча. Каждый хочет бросить вызов лучшим игрокам мира. Очевидно, Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже. Если я немного подчищу свою игру, встреча может стать очень интересной. Я взволнован, потому что именно в таких матчах я хочу играть. Я впервые в четвертьфинале в Майами. Думаю, это даст мне дополнительный импульс», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.

Напомним, в 1/8 финала Алькарас одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:3, а Димитров одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.