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Димитров: Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже

Димитров: Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже
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12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Я с нетерпением жду этого матча. Каждый хочет бросить вызов лучшим игрокам мира. Очевидно, Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже. Если я немного подчищу свою игру, встреча может стать очень интересной. Я взволнован, потому что именно в таких матчах я хочу играть. Я впервые в четвертьфинале в Майами. Думаю, это даст мне дополнительный импульс», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.

Напомним, в 1/8 финала Алькарас одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:3, а Димитров одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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