Димитров: Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Я с нетерпением жду этого матча. Каждый хочет бросить вызов лучшим игрокам мира. Очевидно, Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже. Если я немного подчищу свою игру, встреча может стать очень интересной. Я взволнован, потому что именно в таких матчах я хочу играть. Я впервые в четвертьфинале в Майами. Думаю, это даст мне дополнительный импульс», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.
Напомним, в 1/8 финала Алькарас одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:3, а Димитров одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча Алькараса с Димитровым на турнире в Майами состоится завтра, 28 марта.
|1
|2
|3
|
|
- 27 марта 2024
-
13:49
-
13:28
-
12:57
-
12:44
-
12:03
-
11:56
-
10:20
-
10:12
-
09:21
-
07:42
-
07:22
-
06:45
-
06:18
-
05:57
-
05:52
-
05:14
-
03:05
-
02:40
-
02:19
-
00:37
-
00:19
-
00:05
- 26 марта 2024
-
23:28
-
22:56
-
22:50
-
22:32
-
21:50
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:48
-
19:26