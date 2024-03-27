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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 27 марта

Сегодня, 27 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание матчей 1/4 финала соревнований

Каролин Гарсия (Франция) — Даниэль Коллинз (США) — начало матча не ранее 20:00 (мск).

Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 28 марта).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Ранее в полуфинал соревнований вышли белоруска Виктория Азаренко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Действующей победительницей соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2).