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Елена Рыбакина вышла в седьмой полуфинал WTA-1000 с начала 2023 года

Елена Рыбакина вышла в седьмой полуфинал WTA-1000 с начала 2023 года
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в седьмой полуфинал WTA-1000 с начала 2023 года. Напомним, сегодня, 27 марта, в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Майами (США) Рыбакина победила девятую в мировой классификации и имеющую восьмой посев на турнире Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 03:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 4 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Турниры, в полуфиналах которых играла Рыбакина за этот период: в 2023 году — Индиан-Уэллс, Майами, Рим, Монреаль, Пекин, в 2024 году — Доха и Майами.

Большее количество полуфиналов на этом уровне имеет только первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек (девять полуфиналов).

Отметим, что в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) Елена Рыбакина сыграет с белоруской Викторией Азаренко, которая ранее победила другую представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.

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