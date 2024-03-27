Анастасия Потапова: начала американскую серию за здравие, а кончила за упокой

29-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) оценила своё выступление на традиционной серии американских турниров категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, в Индиан-Уэллсе Потапова дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 0:6, 5:7 уступила представительнице Украины Марте Костюк. В Майами же Анастасия потерпела поражение в первом же своём матче от американки Даниэль Коллинз. Отметим, что в начале следующей недели россиянка выпадет из топ-30 рейтинга WTA.

«Моя американская серия подошла к концу: начало было за здравие, а окончание за упокой, как говорится (эмодзи «смех до слёз»). Но мы не вешаем нос, перезаряжаемся и едем дальше», — написала Потапова в своих социальных сетях.

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