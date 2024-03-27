Хачанов проиграл Звереву битву за четвертьфинал Майами. В сетке остался один россиянин

Утром 27 марта мск на супертурнире в Майами (США) завершились матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. В заключительной встрече дня, вынесенной на поздний вечер по местному времени, играли россиянин Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, и немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (4).

Хачанов до встречи со Зверевым провёл два поединка на турнире. Вначале Карен в двух партиях обыграл серба Ласло Джере, а затем не без проблем справился с 20-м сеяным аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:1, 5:7, 7:6. Зверев же во встречах с Феликсом Оже-Альяссимом и Крисом Юбэнксом (31) обошёлся без потери партии.

По личным встречам Зверев вёл со счётом 3-2. Он выигрывал в Санкт-Петербурге-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018 и в финале Олимпиады-2020 в Токио, которая прошла в 2021 году. Хачанову же удалось победить на «Мастерсе» в Париже в 2018 году (где он в итоге стал чемпионом) и в Монреале в 2019-м — оба раза в четвертьфинале.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считал, что Хачанов может преподнести сюрприз Звереву. «Я думаю, он может преподнести Звереву сюрпризы. Сейчас Карен уверен в себе. И с такой игрой он может обыграть практически любого соперника. Он в хорошей форме, и легко против него никому не будет», — цитирует Янчука ТАСС.

Но сюрприза не случилось. В первом сете Зверев владел подавляющим преимуществом. У него регулярно проходили классные атаки, а Хачанов часто ошибался. В начале матча соперники взяли по гейму на подаче, а затем немец ничего не дал сделать Хачанову, забрав пять геймов подряд. Александр оформил два брейка под ноль, а в седьмом гейме ушёл с 0:30 и подал на партию — 6:1 всего за 27 минут.

Во втором сете всё определил брейк, который Зверев сделал в третьем гейме, воспользовавшись неточностями Хачанова. Как и в первой партии, россиянин ни разу не подобрался к брейк-пойнтам. И в 10-м гейме Александр спокойно подал на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 10 минут.

Ранее свой матч 1/8 финала провёл чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (3), завоевавший титул в Майами год назад. Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера — 7:6, 6:0. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

А соперником Даниила по четвертьфиналу станет чилиец Николас Харри (22), который довольно неожиданно обыграл норвежца Каспера Рууда (7). Харри в первом же гейме сделал брейк, но в шестом гейме Рууд отыгрался — 3:3. Сет закончился тай-брейком, в котором чилиец одержал победу с двумя мини-брейками — 7:3. А во второй партии Николас здорово действовал в своих геймах, трижды подав под ноль, — у Каспера не было ни одного брейк-пойнта. Харри победил благодаря брейку, которого ему удалось добиться в шестом гейме, — 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 50 минут.

Наконец, нельзя не отметить уверенную поступь 57-й ракетки мира Фабиана Марожана, который во втором круге сенсационно разгромил шестого сеяного Хольгера Руне (6:1, 6:1), а теперь вот остановил Алекса де Минора (9).

В первом сете у де Минора не было брейк-пойнтов, так что для победы в партии Марожану хватило брейка в 10-м гейме — 6:4. Второй сет венгр провалил — 0:6. Но в решающей партии взял убедительный реванш. Ключевым стал пятый гейм, когда де Минор при 1:3 не в свою пользу упустил двойной брейк-пойнт. После этого Фабиан ещё раз взял подачу соперника, а потом с третьего матчбола подал на матч — 6:4, 0:6, 6:1 за 1 час 45 минут.

Марожан и станет соперником Зверева в четвертьфинале.

Супертурнир в Майами закончится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».