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Иван Гахов успешно стартовал на челленджере в Испании, обыграв Новака

Иван Гахов успешно стартовал на челленджере в Испании, обыграв Новака
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176-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов успешно стартовал на турнире серии «челленджер» в Жироне (Испания).

В матче первого круга Гахов со счётом 6:3, 7:5 обыграл 218-ю ракетку мира представителя Австрии Денниса Новака (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 33 минуты. Гахов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Новака ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующим соперником Гахова в Жироне станет 300-я ракетка мира 25-летний испанец Хавьер Барранко Косано (LL).

Отметим, что лучшим местом Гахова в рейтинге ATP является 162-я строчка. Он достиг её в апреле прошлого года.

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