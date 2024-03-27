Кей Нисикори снялся с турнира категории ATP-250 в Хьюстоне

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Причины данного решения не уточняются.

Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге «Мастерса» в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.

Ранее сообщалось, что по ходу грунтового сезона японец планирует сыграть в Хьюстоне, Барселоне и Мадриде.

Заявку на соревнованиях в Хьюстоне возглавил 16-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Также на турнире планируют сыграть его соотечественники Томми Пол (17), Фрэнсис Тиафо (18) и Кристофер Юбэнкс (34).