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Нисикори: никогда не терял мотивацию. Думаю, что смогу вернуться на свой прежний уровень

Нисикори: никогда не терял мотивацию. Думаю, что смогу вернуться на свой прежний уровень
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори высказался о возвращении на корт после долгого перерыва.

«Я никогда не терял мотивацию, она всегда здесь. Но у меня нет чёткой цели. Я просто хочу много играть. Мне понравился матч с Офнером, но того, что я сделал, было недостаточно, чтобы обыграть теннисиста из топ-50 рейтинга. Однако я доволен своей игрой. У меня всё ещё есть огромное желание играть, и мне не терпится ещё выступить на турнирах. Думаю, я смогу вернуться на свой прежний уровень. В Майами мне это не удалось, но на тренировках я играю довольного хорошо. Это займёт время, но я продолжу бороться. Я очень рад, что вернулся», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.

Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге «Мастерса» в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.

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