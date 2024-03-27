Нисикори: никогда не терял мотивацию. Думаю, что смогу вернуться на свой прежний уровень

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, 34-летний японский теннисист Кей Нисикори высказался о возвращении на корт после долгого перерыва.

«Я никогда не терял мотивацию, она всегда здесь. Но у меня нет чёткой цели. Я просто хочу много играть. Мне понравился матч с Офнером, но того, что я сделал, было недостаточно, чтобы обыграть теннисиста из топ-50 рейтинга. Однако я доволен своей игрой. У меня всё ещё есть огромное желание играть, и мне не терпится ещё выступить на турнирах. Думаю, я смогу вернуться на свой прежний уровень. В Майами мне это не удалось, но на тренировках я играю довольного хорошо. Это займёт время, но я продолжу бороться. Я очень рад, что вернулся», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.

Напомним, Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге «Мастерса» в Майами (США). До этого японец не выступал более девяти месяцев, так как восстанавливался после травмы.