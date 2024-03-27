Янник Синнер признался, что играет в Call of Duty вместе с Джанлуиджи Доннаруммой

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что поддерживает дружеские отношения с вратарём «ПСЖ» соотечественником Джанлуиджи Доннаруммой.

Напомним, 20 марта Синнер посетил тренировку сборной Италии по футболу, которая, как и Янник, находилась в США. «Скуадра адзурра» провела там товарищеские матчи с национальными командами Венесуэлы и Эквадора.

«Мы довольно хорошие друзья с Доннаруммой, иногда вместе играем в Call of Duty (серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. – Прим. «Чемпионата»). Сейчас мы делаем это немного реже, но всё равно всегда поддерживаем контакт. Он очень хороший человек», — приводит слова Синнера Eurosport со ссылкой на эфир Tennis Channel.