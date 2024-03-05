Синнер непобедим? Прямо сейчас он может побить яркие рекорды Федерера и Надаля

Янник Синнер в последние месяцы практически непобедим. После середины октября прошлого года, когда он проиграл Бену Шелтону в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае на тай-брейке решающей партии, у итальянца было всего одно поражение – от Новака Джоковича в финале Итогового чемпионата ATP. При этом Синнер выиграл у Джоковича на групповой стадии того же турнира (и затем мог не выпустить серба из группы, если бы уступил Хольгеру Руне, но не стал отдавать матч), потом победил Новака в полуфинальном матче Кубка Дэвиса, а уже в этом году взял над ним верх в полуфинале Australian Open.
Победная серия итальянца, недавно ставшего уже третьей ракеткой мира, насчитывает 15 поединков – три в Кубке Дэвиса в конце прошлого сезона и 12 в 2024 году. Попутно Янник выиграл ещё два парных матча в том же Кубке Дэвиса, но парный разряд, разумеется, считается отдельно и в зачёт этой статистики не идёт. Конечно, обе серии – 15 побед всего и 12 со старта сезона – рекордными отнюдь не являются, но в случае продолжения успешных выступлений уже в марте Синнер может оказаться в числе лучших.
Рекорды Макинроя, Джоковича и Виласа
Логично, что в данной ситуации Синнеру проще замахнуться на высокие достижения в серии побед с начала года. Рекордная серия здесь принадлежит Джону Макинрою, который начал 1984-й с 42 выигранных матчей подряд. Правда, есть нюанс – первые три поединка он провёл на Итоговом турнире, который тогда был проведён в начале января, поэтому формально они относятся к сезону-1983. Этот нюанс важен в споре о том, у кого лучшая серия именно со старта сезона, поскольку Джокович в 2011-м одержал 41 победу подряд, и все они без каких-либо «но» относились именно к сезону-2011. При этом рекорд Новака вполне мог достичь и 43 матчей, но два его соперника по ходу той серии снялись, не выходя на корт, поэтому победы над ними не были засчитаны: Янко Типсаревич в полуфинале Белграда и Фабио Фоньини в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Отметим, что серия Джоковича, как и Синнера, началась с Кубка Дэвиса. С учётом матчей в этом турнире в конце 2010 года он одержал как раз 43 победы подряд.
|Выигранные подряд матчи с начала года
|Теннисист
|Год
|42
|Джон Макинрой (США)
|1984
|41
|Новак Джокович (Сербия)
|2011
|26
|Новак Джокович
|2020
|20
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2022
|17
|Пит Сампрас (США)
|1997
|17
|Новак Джокович
|2013
|17
|Роджер Федерер (Швейцария)
|2018
Другие значимые победные серии со старта сезона в основном также принадлежат Биг-3. У Новака было ещё 26-0 в начале сезона-2020 и 17-0 в начале 2013-го. Рафаэль Надаль стартовал с 20 побед в 2022-м, Роджер Федерер выиграл 17 матчей подряд в 2018-м, и те же 17 побед кряду были у Пита Сампраса в начале сезона 1997 года. В табличке можете посмотреть также на топ-10 серий в целом, а не конкретно со старта сезона (в том числе растянутых на два года), но до таких цифр Синнеру пока очень далеко, так что им особого внимания уделять не будем.
|Выигранные подряд матчи
|Теннисист
|Год
|46
|Гильермо Вилас (Аргентина)
|1977
|44
|Иван Лендл (Чехословакия)
|1981–1982
|43
|Новак Джокович (Сербия)
|2010–2011
|42
|Джон Макинрой (США)
|1984
|41
|Бьорн Борг (Швеция)
|1979–1980
|41
|Роджер Федерер (Швейцария)
|2006–2007
|36
|Джимми Коннорс (США)
|1975
|35
|Джимми Коннорс
|1974
|35
|Бьорн Борг
|1978
|35
|Томас Мустер (Австрия)
|1995
|35
|Роджер Федерер
|2005
Синнер может войти в четвёрку лучших серий в истории
А вот в сериях со старта сезона Яннику вполне реально войти как минимум в топ-4. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он может сыграть максимум шесть матчей, что, соответственно, даёт возможность довести там победную серию с начала года до 18 поединков. Кстати, Синнер весьма неплохо выступил что в Индиан-Уэллсе, что в проходящем следом за ним Майами и в прошлом году, когда ещё не вышел на топ-уровень – в Калифорнии дошёл до полуфинала, проиграв Карлосу Алькарасу, после чего во Флориде стал финалистом, уступив Даниилу Медведеву. Сейчас, когда Янник серьёзно прибавил во всех компонентах, включая остроту и точность ударов, а также физическую готовность и работу ног, передвижение по корту, шансов преуспеть здесь у него намного больше – можно замахнуться даже на Солнечный дубль, то есть на победу на обоих мартовских «Мастерсах».
Как я уже отметил, если Янник выиграет Индиан-Уэллс и при этом никто из его соперников не снимется до матча, то серия побед итальянца с начала сезона достигнет 18. При таком раскладе останется пройти два-три круга в Майами, чтобы сначала сравняться с 20-0 Надаля, а затем и превзойти этот результат. Соответственно, позади останутся и 17-0 Сампраса, Джоковича и Федерера, а впереди тогда будут только два результата того же Новака (26-0 и 41-0) и то ли 42-0, то ли 39-0 Макинроя – смотря откуда отсчитывать ту серию. Чтобы замахнуться на худший из этих двух результатов серба, нужно делать Солнечный дубль, что может дать 24-0, а затем удачно стартовать на грунте. О рекордных сериях сейчас рассуждать смысла нет, потому что для их покорения нужно не проигрывать вплоть до «Ролан Гаррос», что всё-таки скорее относится к области фантастики – тем более что на грунте Синнер не настолько хорош. Пока свои лучшие результаты Янник показывал на харде, а также на траве Уимблдона, где в прошлом году дошёл до полуфинала, а перед этим – до четвертьфинала.
По итогам жеребьёвки первого «Мастерса» сезона в Индиан-Уэллсе итальянец оказался в нижней половине сетки вместе с Карлосом Алькарасом. Их встреча, понятно, возможна в полуфинале, а в четвертьфинале Янник может выйти на Андрея Рублёва. Основной турнир стартует в среду, 6 марта, вечером по московскому времени. Синнер, как и все 32 сеяных, включая россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, стартует со второго круга, то есть 8-го или 9-го числа. Третий сеяный в своём первом матче встретится либо с американцем Маркосом Гироном, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.