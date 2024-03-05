Синнер непобедим? Прямо сейчас он может побить яркие рекорды Федерера и Надаля

Янник Синнер в последние месяцы практически непобедим. После середины октября прошлого года, когда он проиграл Бену Шелтону в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае на тай-брейке решающей партии, у итальянца было всего одно поражение – от Новака Джоковича в финале Итогового чемпионата ATP. При этом Синнер выиграл у Джоковича на групповой стадии того же турнира (и затем мог не выпустить серба из группы, если бы уступил Хольгеру Руне, но не стал отдавать матч), потом победил Новака в полуфинальном матче Кубка Дэвиса, а уже в этом году взял над ним верх в полуфинале Australian Open.

Победная серия итальянца, недавно ставшего уже третьей ракеткой мира, насчитывает 15 поединков – три в Кубке Дэвиса в конце прошлого сезона и 12 в 2024 году. Попутно Янник выиграл ещё два парных матча в том же Кубке Дэвиса, но парный разряд, разумеется, считается отдельно и в зачёт этой статистики не идёт. Конечно, обе серии – 15 побед всего и 12 со старта сезона – рекордными отнюдь не являются, но в случае продолжения успешных выступлений уже в марте Синнер может оказаться в числе лучших.

Рекорды Макинроя, Джоковича и Виласа

Логично, что в данной ситуации Синнеру проще замахнуться на высокие достижения в серии побед с начала года. Рекордная серия здесь принадлежит Джону Макинрою, который начал 1984-й с 42 выигранных матчей подряд. Правда, есть нюанс – первые три поединка он провёл на Итоговом турнире, который тогда был проведён в начале января, поэтому формально они относятся к сезону-1983. Этот нюанс важен в споре о том, у кого лучшая серия именно со старта сезона, поскольку Джокович в 2011-м одержал 41 победу подряд, и все они без каких-либо «но» относились именно к сезону-2011. При этом рекорд Новака вполне мог достичь и 43 матчей, но два его соперника по ходу той серии снялись, не выходя на корт, поэтому победы над ними не были засчитаны: Янко Типсаревич в полуфинале Белграда и Фабио Фоньини в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Отметим, что серия Джоковича, как и Синнера, началась с Кубка Дэвиса. С учётом матчей в этом турнире в конце 2010 года он одержал как раз 43 победы подряд.

Выигранные подряд матчи с начала года Теннисист Год 42 Джон Макинрой (США) 1984 41 Новак Джокович (Сербия) 2011 26 Новак Джокович 2020 20 Рафаэль Надаль (Испания) 2022 17 Пит Сампрас (США) 1997 17 Новак Джокович 2013 17 Роджер Федерер (Швейцария) 2018

Другие значимые победные серии со старта сезона в основном также принадлежат Биг-3. У Новака было ещё 26-0 в начале сезона-2020 и 17-0 в начале 2013-го. Рафаэль Надаль стартовал с 20 побед в 2022-м, Роджер Федерер выиграл 17 матчей подряд в 2018-м, и те же 17 побед кряду были у Пита Сампраса в начале сезона 1997 года. В табличке можете посмотреть также на топ-10 серий в целом, а не конкретно со старта сезона (в том числе растянутых на два года), но до таких цифр Синнеру пока очень далеко, так что им особого внимания уделять не будем.

Выигранные подряд матчи Теннисист Год 46 Гильермо Вилас (Аргентина) 1977 44 Иван Лендл (Чехословакия) 1981–1982 43 Новак Джокович (Сербия) 2010–2011 42 Джон Макинрой (США) 1984 41 Бьорн Борг (Швеция) 1979–1980 41 Роджер Федерер (Швейцария) 2006–2007 36 Джимми Коннорс (США) 1975 35 Джимми Коннорс 1974 35 Бьорн Борг 1978 35 Томас Мустер (Австрия) 1995 35 Роджер Федерер 2005

Синнер может войти в четвёрку лучших серий в истории

А вот в сериях со старта сезона Яннику вполне реально войти как минимум в топ-4. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он может сыграть максимум шесть матчей, что, соответственно, даёт возможность довести там победную серию с начала года до 18 поединков. Кстати, Синнер весьма неплохо выступил что в Индиан-Уэллсе, что в проходящем следом за ним Майами и в прошлом году, когда ещё не вышел на топ-уровень – в Калифорнии дошёл до полуфинала, проиграв Карлосу Алькарасу, после чего во Флориде стал финалистом, уступив Даниилу Медведеву. Сейчас, когда Янник серьёзно прибавил во всех компонентах, включая остроту и точность ударов, а также физическую готовность и работу ног, передвижение по корту, шансов преуспеть здесь у него намного больше – можно замахнуться даже на Солнечный дубль, то есть на победу на обоих мартовских «Мастерсах».

Как я уже отметил, если Янник выиграет Индиан-Уэллс и при этом никто из его соперников не снимется до матча, то серия побед итальянца с начала сезона достигнет 18. При таком раскладе останется пройти два-три круга в Майами, чтобы сначала сравняться с 20-0 Надаля, а затем и превзойти этот результат. Соответственно, позади останутся и 17-0 Сампраса, Джоковича и Федерера, а впереди тогда будут только два результата того же Новака (26-0 и 41-0) и то ли 42-0, то ли 39-0 Макинроя – смотря откуда отсчитывать ту серию. Чтобы замахнуться на худший из этих двух результатов серба, нужно делать Солнечный дубль, что может дать 24-0, а затем удачно стартовать на грунте. О рекордных сериях сейчас рассуждать смысла нет, потому что для их покорения нужно не проигрывать вплоть до «Ролан Гаррос», что всё-таки скорее относится к области фантастики – тем более что на грунте Синнер не настолько хорош. Пока свои лучшие результаты Янник показывал на харде, а также на траве Уимблдона, где в прошлом году дошёл до полуфинала, а перед этим – до четвертьфинала.

По итогам жеребьёвки первого «Мастерса» сезона в Индиан-Уэллсе итальянец оказался в нижней половине сетки вместе с Карлосом Алькарасом. Их встреча, понятно, возможна в полуфинале, а в четвертьфинале Янник может выйти на Андрея Рублёва. Основной турнир стартует в среду, 6 марта, вечером по московскому времени. Синнер, как и все 32 сеяных, включая россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, стартует со второго круга, то есть 8-го или 9-го числа. Третий сеяный в своём первом матче встретится либо с американцем Маркосом Гироном, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.