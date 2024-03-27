Коллинз уверенно обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Майами
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Сегодня, 27 марта, состоялся четвертьфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 53-я ракетка мира, американская теннисистка Даниэль Коллинз встретилась с представительницей Франции Каролин Гарсией (27-я в рейтинге WTA). Коллинз уверенно обыграла французскую теннисистку со счётом 6:3, 6:2.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 20:10 МСК
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Коллинз выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Гарсии два эйса и ни одной двойной ошибки. Француженка не заработала ни одного брейк-пойнта за матч.
В полуфинале американка сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия, 16) — Джессика Пегула (США, 5).
Комментарии
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