Карлос Алькарас опубликовал совместные фото с рэперами Drake и Lil Wayne

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях совместные фото с такими известными рэп-исполнителями, как Drake и Lil Wayne.

Спортсмен встретился с ними на матче регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз» (92:113).

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Напомним, в Майами проходит турнир серии «Мастерс». Алькарас посеян на нём под первым номером (из-за снятия Новака Джоковича). Карлос уже дошёл до четвертьфинала соревнований, где сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (11).

Действующим чемпионом турнира в Майами является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3).