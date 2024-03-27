Карлос Алькарас опубликовал совместные фото с рэперами Drake и Lil Wayne

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях совместные фото с такими известными рэп-исполнителями, как Drake и Lil Wayne.
Спортсмен встретился с ними на матче регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Майами Хит» принимал «Голден Стэйт Уорриорз» (92:113).
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Напомним, в Майами проходит турнир серии «Мастерс». Алькарас посеян на нём под первым номером (из-за снятия Новака Джоковича). Карлос уже дошёл до четвертьфинала соревнований, где сразится с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (11).
Действующим чемпионом турнира в Майами является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (3).