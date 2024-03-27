Янник Синнер первым в 2024 году одержал 20 побед на уровне ATP

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер первым в сезоне-2024 преодолел планку в 20 побед на уровне ATP.

20-я победа Синнера произошла в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Янник (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 60-ю ракетку мира представителя Чехии Томаша Махача.

На данный момент Синнер проиграл в 2024 году лишь один матч. Это был полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с испанцем Карлосом Алькарасом (6:1, 3:6, 2:6). В активе Янника два титула на уровне ATP – победа в Мельбурне и титул турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

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