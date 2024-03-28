Синнер высказался о потенциальном матче с Медведевым в полуфинале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможном матче с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Майами. Напомним, Синнер вышел в полуфинал турнира, обыграв представителя Чехии Томаша Махача.

«Очевидно, это будет тяжёлый матч. Он вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Кроме того, у него есть хорошая уверенность в себе. Он играет очень хорошо, особенно здесь, на этом турнире. В прошлом году он победил. Потенциально это будет очень тактический матч. Я должен быть готов, если он начнёт так же, как в Австралии. Я должен быть готов и попытаться понять это раньше. Тогда, может быть, он кое-что изменит. Так что давайте посмотрим. Это будет интересное испытание для меня. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Даниил Медведев за выход в полуфинал турнира в Майами поспорит с Николасом Харри из Чили.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев уступил Синнеру.

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