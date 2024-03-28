Синнер высказался о потенциальном матче с Медведевым в полуфинале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможном матче с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Майами. Напомним, Синнер вышел в полуфинал турнира, обыграв представителя Чехии Томаша Махача.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Очевидно, это будет тяжёлый матч. Он вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Кроме того, у него есть хорошая уверенность в себе. Он играет очень хорошо, особенно здесь, на этом турнире. В прошлом году он победил. Потенциально это будет очень тактический матч. Я должен быть готов, если он начнёт так же, как в Австралии. Я должен быть готов и попытаться понять это раньше. Тогда, может быть, он кое-что изменит. Так что давайте посмотрим. Это будет интересное испытание для меня. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Даниил Медведев за выход в полуфинал турнира в Майами поспорит с Николасом Харри из Чили.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев уступил Синнеру.
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 28 марта 2024
-
04:08
-
03:24
-
03:20
-
02:39
-
01:30
-
00:39
-
00:11
-
00:09
- 27 марта 2024
-
23:59
-
23:44
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:28
-
21:58
-
21:29
-
21:27
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
19:58
-
19:45
-
19:37
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:13
-
17:57
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
16:14
-
16:11