Даниил Медведев выиграл первый сет у Николаса Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс» в американском Майами между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, имеющим третий посев на турнире, и 23-м в рейтинге ATP Николасом Харри из Чили. Первая партия осталась за Медведевым со счётом 6:2.
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Продолжительность стартового сета составила 33 минуты. Подававший первым Медведев сделал брейки в четвёртом и восьмом геймах. На счету Даниила одна подача навылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из четырёх. Харри выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал за первую партию ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале победитель этого матча сыграет с третьей ракеткой мира и вторым сеяным в Майами итальянцем Янником Синнером.
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