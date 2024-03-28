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Даниил Медведев выиграл первый сет у Николаса Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев выиграл первый сет у Николаса Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс» в американском Майами между четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, имеющим третий посев на турнире, и 23-м в рейтинге ATP Николасом Харри из Чили. Первая партия осталась за Медведевым со счётом 6:2.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4
6 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность стартового сета составила 33 минуты. Подававший первым Медведев сделал брейки в четвёртом и восьмом геймах. На счету Даниила одна подача навылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейк-пойнта из четырёх. Харри выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал за первую партию ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале победитель этого матча сыграет с третьей ракеткой мира и вторым сеяным в Майами итальянцем Янником Синнером.

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Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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