Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, переиграв Харри
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в американском Майами, на котором посеян под третьим номером. В четвертьфинале Медведев победил в двух партиях 23-го в рейтинге ATP и имеющего 22-й посев на турнире Николаса Харри из Чили — 6:2, 7:6 (9:7).
Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность стартового сета составила 1 час 41 минуту. На счету Медведева шесть подач навылет, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх. Харри выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.
В полуфинале Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира и вторым сеяным на «Мастерсе» в Майами итальянцем Янником Синнером.
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