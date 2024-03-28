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Николас Харри — Даниил Медведев 2:6, 6:7, кто победил, результат матча 1/4 финала «Мастерса» в Майами 28 марта

Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, переиграв Харри
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в американском Майами, на котором посеян под третьим номером. В четвертьфинале Медведев победил в двух партиях 23-го в рейтинге ATP и имеющего 22-й посев на турнире Николаса Харри из Чили — 6:2, 7:6 (9:7).

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 7
6 		7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность стартового сета составила 1 час 41 минуту. На счету Медведева шесть подач навылет, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх. Харри выполнил восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Даниил Медведев встретится с третьей ракеткой мира и вторым сеяным на «Мастерсе» в Майами итальянцем Янником Синнером.

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Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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