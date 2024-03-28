Даниил Медведев прокомментировал победу над Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над 23-м в рейтинге ATP Николасом Харри из Чили в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами (6:2, 7:6 (9:7)).
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
«В первом сете, думаю, я играл на хорошем уровне, не делал ничего лишнего — ровно столько, чтобы выиграть. Потом он начал играть намного лучше, и это были трудные розыгрыши, трудные очки. Николас подавал лучше, и это был всего лишь вопрос нескольких очков на тай-брейке. Я ожидал, что он получит большую поддержку от чилийцев, и это была хорошая атмосфера», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
В полуфинале «Мастерса» в Майами третий сеяный на турнире Медведев сыграет со вторым сеяным, третьей ракеткой мира Янником Синнером из Италии.
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 28 марта 2024
-
08:30
-
07:40
-
06:39
-
06:11
-
06:09
-
05:47
-
05:23
-
05:04
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:08
-
03:24
-
03:20
-
02:39
-
01:30
-
00:39
-
00:11
-
00:09
- 27 марта 2024
-
23:59
-
23:44
-
23:37
-
22:54
-
22:31
-
22:28
-
21:58
-
21:29
-
21:27
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
19:58
-
19:45