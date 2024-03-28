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Даниил Медведев прокомментировал победу над Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев прокомментировал победу над Харри в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над 23-м в рейтинге ATP Николасом Харри из Чили в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами (6:2, 7:6 (9:7)).

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 7
6 		7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В первом сете, думаю, я играл на хорошем уровне, не делал ничего лишнего — ровно столько, чтобы выиграть. Потом он начал играть намного лучше, и это были трудные розыгрыши, трудные очки. Николас подавал лучше, и это был всего лишь вопрос нескольких очков на тай-брейке. Я ожидал, что он получит большую поддержку от чилийцев, и это была хорошая атмосфера», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале «Мастерса» в Майами третий сеяный на турнире Медведев сыграет со вторым сеяным, третьей ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

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Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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