Медведев: Синнер играет всё лучше и лучше, наш матч — большой вызов для меня

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Янник играет всё лучше и лучше, он уверен в себе. Некоторые матчи я смотрю по телевизору, и, когда кажется, что у него проблемы, ему удаётся найти решение. Это то, что делают чемпионы. Для меня это большой вызов, и я постараюсь выложиться на 100%», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, встреча Медведева с Синнером состоится завтра, 29 марта. Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев.

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