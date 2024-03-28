Александрова — лидер по победам над игроками из топ-10 в этом году

Российская теннисистка Екатерина Александрова является лидером по победам над игроками из десятки сильнейших Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-я ракетка мира одержала три такие победы.

В четверг, 28 марта, Александрова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами. В 1/4 финала российская спортсменка одержала волевую победу над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Счёт — 3:6, 6:4, 6:4.

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира такого уровня второй раз в карьере и в первый раз на хардовом покрытии. Ранее теннисистка пробивалась в полуфинал на грунтовом «тысячнике» в Мадриде в мае 2022 года. Тогда она уступила в двух сетах Онс Жабер из Туниса (2:6, 3:6).

В полуфинале Майами-2024 Александрова сыграет с 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз.

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