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Медведев чаще других выходил в полуфинал хардовых турниров «Мастерс» с 2020 года

Медведев чаще других выходил в полуфинал хардовых турниров «Мастерс» с 2020 года
Даниил Медведев
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев чаще остальных игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) становился полуфиналистом турниров серии «Мастерс» с 2020 года на хардовом покрытии.

После победы над чилийским теннисистом показатель побед и выходов в 1/2 финала составил у Медведева 45%. В расчёт бралось 10 последних розыгрышей.

Напомним, Медведев вышел в 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в американском Майами, победив в двух партиях 23-го в рейтинге ATP и имеющего 22-й посев на турнире Николаса Харри из Чили — 6:2, 7:6 (9:7). В полуфинале он встретится с итальянцем Янником Синнером. Встреча пройдёт 29 марта.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 7
6 		7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Расписание «Мастерса» в Майами (США)
Турнирная сетка «Мастерса» в Майами (США)
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