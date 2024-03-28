Медведев чаще других выходил в полуфинал хардовых турниров «Мастерс» с 2020 года
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Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев чаще остальных игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) становился полуфиналистом турниров серии «Мастерс» с 2020 года на хардовом покрытии.
После победы над чилийским теннисистом показатель побед и выходов в 1/2 финала составил у Медведева 45%. В расчёт бралось 10 последних розыгрышей.
Напомним, Медведев вышел в 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в американском Майами, победив в двух партиях 23-го в рейтинге ATP и имеющего 22-й посев на турнире Николаса Харри из Чили — 6:2, 7:6 (9:7). В полуфинале он встретится с итальянцем Янником Синнером. Встреча пройдёт 29 марта.
Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
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|6 7
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|7 9
Даниил Медведев
Д. Медведев
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