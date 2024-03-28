Медведев и Синнер чаще всех встречаются в полуфиналах и финалах турниров с прошлого сезона

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Это будет седьмая встреча теннисистов в полуфиналах и финалах турниров ATP с начала сезона 2023 года. За это время ни одна другая пара спортсменов не встречалась в матчах 1/2 финала и финалах соревнований чаще четырёх раз.

Напомним, встреча Даниила Медведева с Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в США состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований обыграл Синнера со счётом 7:5, 6:3.

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