Медведев и Синнер чаще всех встречаются в полуфиналах и финалах турниров с прошлого сезона
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Это будет седьмая встреча теннисистов в полуфиналах и финалах турниров ATP с начала сезона 2023 года. За это время ни одна другая пара спортсменов не встречалась в матчах 1/2 финала и финалах соревнований чаще четырёх раз.
Напомним, встреча Даниила Медведева с Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в США состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований обыграл Синнера со счётом 7:5, 6:3.
Майами (м). Финал
02 апреля 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
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