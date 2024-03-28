Медведев — 6-й игрок за 22 года, вышедший в 1/2 финала AO, Индиан-Уэллса и Майами в сезоне

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США) и установил уникальное достижение.

Россиянин стал шестым теннисистом за последние 22 года, который смог дойти до полуфиналов Открытого чемпионата Австралии, а также «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами в одном сезоне. Ранее это удавалось сербу Новаку Джоковичу, швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю, британцу Энди Маррею и итальянскому спортсмену Яннику Синнеру (в текущем сезоне).

Напомним, в четвертьфинале турнира в Майами Медведев обыграл представителя Чили Николаса Харри. В полуфинале соревнований российский теннисист встретится с Синнером. Матч состоится завтра, 29 марта.