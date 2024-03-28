Роддик — о прекращении работы Джоковича с тренером: такие изменения не вносятся в марте

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о решении первой ракетки мира серба Новака Джоковича прекратить сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я был удивлён. Такие изменения не вносятся в марте или апреле. Это должно было стать неожиданностью для них обоих. Должно быть, было что-то, что привело к таким изменениям в середине сезона. Джокович как бы сменил всю команду — сначала менеджмент, теперь Иванишевича. Будет любопытно посмотреть, что он собирается делать дальше», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, накануне Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Иванишевичем. Специалист работал в команда Джоковича на протяжении шести лет.